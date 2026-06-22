Gustavo Petro denuncia delito electoral y desconoce la victoria opositora en las presidenciales de Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró este lunes su decisión de no reconocer los resultados de las elecciones del domingo, acusando falta de transparencia en el proceso de recuento y la supuesta alteración de “muchas” actas de escrutinio, correspondientes a los formularios E-14 utilizados por los jurados de votación.

A través de un extenso mensaje en redes sociales, el mandatario aseguró que existen antecedentes de que estos documentos habrían sido modificados de forma irregular y recordó que ya había advertido sobre posibles vulneraciones al sistema electoral antes de los comicios.

Petro explicó que, antes de la primera vuelta, solicitó a las autoridades una “auditoría técnica del software”, y posteriormente, de cara a la segunda vuelta, pidió recuperar la huella digital de los formularios para evitar alteraciones.

Sin embargo, según el mandatario, dichas solicitudes no fueron atendidas por el registrador Hernán Penagos ni por el procurador general Gregorio Eljach, y en cambio habrían derivado en cuestionamientos hacia su persona.

“Unas demandas que no solo no fueron atendidas por el registrador Hernán Penagos y el procurador general, Gregorio Eljach, ha afirmado, sino que fueron respondidas con acusaciones hacia él de "loco y antidemocrático". "Cómo si la transparencia electoral fuera cosa de violentos que quieren incendiar el país"”, señaló Petro.

El jefe de Estado insistió en que las denuncias no se tratan de una controversia política, sino de un posible ilícito electoral.

“Lo que incendia es la falta de transparencia electoral (...) Esto es ya un asunto penal, un delito contra el voto”, advirtió, asegurando contar con un video que evidenciaría cambios “premeditados” en los formularios, presuntamente realizados desde oficinas vinculadas a la firma Thomas Greg & Sons, encargada de la organización electoral.

“Creyeron que somos brutos y olvidaron que con nosotros está la ciudadanía del siglo XXI y no la del siglo XIX, en la que aún está la Registraduría haciendo trampas para amigos políticos por dinero, pero que no pensó que esa práctica iba a llegar a la pérdida total de la soberanía nacional”, afirmó.

Petro llamó a realizar una revisión completa de 122.000 formularios E-14 y recordó que una sentencia del Consejo de Estado en 2018 ya había advertido sobre la vulnerabilidad del sistema.

“Creyeron que se trataba la soberanía nacional de un juego de izquierdosos y esa es la base de una nación”, dijo, acusando además al registrador Penagos de haber causado “una gran herida en lo profundo del corazón de Colombia y un daño que la historia no borrará”.

En esa línea, el mandatario planteó la necesidad de avanzar hacia un “acuerdo nacional” que permita reformar el sistema electoral y garantizar mayor transparencia en futuras elecciones.

“Lo demás es traicionar la idea inicial por la que se fundó la república”, añadió.

RESULTADOS PRELIMINARES

Según el conteo preliminar, el candidato de la oposición Abelardo de la Espriella se impuso en la segunda vuelta presidencial con el 49,6% de los votos, superando por cerca de 250.000 sufragios al aspirante respaldado por Petro, Iván Cepeda, quien calificó el preconteo como “no oficial” y anunció que se impugnarán al menos 33.000 mesas electorales.

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