Guardia Revolucionaria de Irán amenaza con una "derrota histórica" ante posibles nuevas tensiones

La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó este viernes con infligir una “derrota histórica al enemigo” en caso de que se “violen los derechos” del pueblo iraní, asegurando además que se encuentra “completamente preparada” para nuevos enfrentamientos si se “repiten las demandas excesivas” del pasado.

Tras la postergación de la firma del memorando de entendimiento con Estados Unidos en Suiza, el cuerpo militar señaló en un comunicado que este preacuerdo permitiría facilitar “poner fin permanente a la guerra de agresión ilegal de Estados Unidos e Israel”, según informaciones de la cadena Press TV.

En la misma línea, destacó las palabras del líder supremo del país, el ayatolá Mojtaba Jamenei, a las que calificó como “sabias” por “reforzar la unidad de la población y reforzar la postura del pueblo, al que da esperanza”. "También a sus luchadores, por sus logros victoriosos", ha apuntado.

Asimismo, sostuvo que la población iraní espera que “el terreno político lleve a la defensa de sus derechos”, agregando que “el enemigo y agresor ha sido derrotado en el campo de batalla ante el ascenso de una histórica región”.

Finalmente, la Guardia Revolucionaria endureció su mensaje y advirtió sobre una respuesta militar en caso de nuevas tensiones.

"Si el enemigo que ha roto el pacto opta por recurrir a exigencias excesivas y violar los derechos de la nación iraní, como ocurrió en el pasado, las fuerzas de la Guardia Revolucionaria, más poderosas que nunca en tierra, mar, aire y en todos los ámbitos de la guerra híbrida, están preparadas para infligir una derrota histórica mucho mayor al adversario con el más mínimo gesto de su valiente y sabio comandante", ha zanjado.

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