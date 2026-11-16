Clientes de los principales bancos de Estados Unidos reportaron fallas generalizadas en su servicio.

Usuarios denunciaron este lunes problemas para acceder a sus cuentas bancarias de algunas de las grandes entidades del país, como Chase, Bank of America y Wells Fargo.

Las incidencias comenzaron a reportarse en torno a las 09:30 hora local (14.30 GMT), cuando algunos usuarios comenzaron a advertir de problemas en acceso a sus plataformas bancarias.

Hasta ahora, las entidades no han dado explicaciones sobre el problema a clientes que intentan acceder a sus servicios en línea.

DowDetector, portal especializado que monitoriza este tipo de hechos en el mundo, registró más de 4.000 informes de incidencias de clientes de Chase antes de las 14:00 hora local (19:00 GMT).

La página recibió también más de 2.500 incidencias de usuarios de Bank of America, Wells Fargo, US Bank y JP Morgan.

Por su parte Zelle, red de pagos que permite la transferencia de dinero entre cuentas bancarias, registró centenares de quejas.

(Imagen: Bloomberg)

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