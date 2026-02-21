Gobierno Venezolano impulsa liberación de 379 presos políticos tras ley de amnistía

El Gobierno de Venezuela anunció que 379 presos políticos serán excarcelados en las próximas horas tras la aprobación de una histórica ley de amnistía, informó el diputado y presidente de la comisión encargada del seguimiento de la norma, Jorge Arreaza, en declaraciones transmitidas por la cadena estatal Venezolana de Televisión.

Según explicó Arreaza, la Fiscalía General presentó solicitudes de amnistía ante los tribunales competentes para 371 personas en Caracas, 5 en Barinas, 2 en Portuguesa y 1 en Monagas, y estas medidas están siendo tramitadas para ejecutar las liberaciones entre la noche del viernes y la mañana de este sábado.

La ONG Foro Penal, especializada en el seguimiento de personas encarceladas por razones políticas, confirmó que las primeras liberaciones se estaban materializando durante la madrugada de este sábado, aunque aún no se han entregado detalles individuales de los excarcelados.

La orden de liberar a estas 379 personas llega apenas un día después de que la Asamblea Nacional de Venezuela aprobara por unanimidad la ley de amnistía, impulsada por el gobierno interino liderado por Delcy Rodríguez, como parte de un intento por avanzar hacia una mayor apertura política.

Si bien el anuncio fue celebrado por algunos como un paso hacia la reconciliación nacional, organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición han señalado reservas sobre el alcance y los criterios de la nueva norma, que ha generado debate sobre cuántas personas en total podrían beneficiarse y qué condiciones deberán cumplirse para acceder a la amnistía.

