Gobierno francés eleva a 1.314 los detenidos en las protestas del sábado

El Ministerio del Interior ha elevado a 1.314 el número de detenidos durante las multitudinarias protestas sociales del sábado, una cifra inferior a los 2.628 detenidos del sábado 17 de octubre, y el número de disturbios e incidentes violentos ha sido notablemente menor.

"En el marco de la nueva jornada de movilización del sábado 24 de octubre de 2026, se registraron 289 manifestaciones públicas, que congregaron a 410.000 personas, incluidas 110.000 en París. La semana pasada se contabilizaron 441 manifestaciones, que reunieron a 550.000 personas", ha explicado el Ministerio en un comunicado.

Además, 53 agentes resultaron heridos, frente a los 1.144 lesionados de la semana pasada, se registraron 75 incendios --2.025 la semana pasada-- y varios comercios sufrieron daños y 24 fueron saqueados --1.522 afectados el 17 de octubre--.

El balance es provisional y se confirmará en las próximas horas conforme avancen las investigaciones abiertas, ha matizado el Ministerio.

Por su parte, la Fiscalía de París ha informado este domingo de que ha contabilizado 140 arrestos durante la manifestación del sábado, de los cuales 105 se han convertido en detenciones, incluidos 14 menores de edad, principalmente por delitos de participación en un grupo formado con el fin de preparar actos de violencia contra las personas o destrucción o daños a la propiedad durante manifestaciones en la vía pública, violencia contra personas que ostentan autoridad pública, daños intencionados, desacato al tribunal y posesión de un arma prohibida.

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