Gobierno de Somalilandia descarta plan para acoger desplazados de Gaza

El Gobierno de Somalilandia aseguró que no recibirá palestinos desplazados desde Gaza como parte del reconocimiento de su independencia otorgado por Israel, descartando tajantemente cualquier acuerdo de este tipo tras las acusaciones formuladas por el movimiento islamista Hamás.

En entrevista con el canal israelí KAN, el ministro de Exteriores de Somalilandia, Abdirahman Dahir, afirmó que “jamás se ha negociado albergar o transferir personas desde Gaza”, calificando dichas versiones como falsas y engañosas.

Las declaraciones surgieron luego de que Hamás manifestara su rechazo absoluto a cualquier intento de desplazamiento forzado del pueblo palestino, denunciando el uso de Somalilandia como eventual destino para habitantes de Gaza y calificando el reconocimiento israelí como “un precedente peligroso” y una forma de legitimación ilegítima.

Expertos israelíes señalaron que el reconocimiento podría facilitar un eventual despliegue militar de Israel en Somalilandia, debido a su ubicación estratégica a 500 kilómetros de Yemen, donde opera la insurgencia hutí. Sin embargo, tanto Israel como Somalilandia sostuvieron que su relación tiene un carácter estrictamente social, político y económico.

En tanto, la Comunidad de Estados de África Oriental (CAO) se sumó este domingo a la repulsa internacional, reafirmando que Somalia es un solo Estado soberano y exigiendo respeto por su unidad e integridad territorial, en línea con la postura de la Unión Africana y del Gobierno somalí.

