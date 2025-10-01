Gobierno de Israel insta a la flotilla Global Sumud que cese su avance hacia la Franja de Gaza

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, hizo un nuevo llamado a la Global Sumud Flotilla para pedirle que no siga navegando hacia la Franja de Gaza y aludió a las peticiones de varios gobiernos europeos.

"España también les ha pedido que no sigan su curso", resaltó el jefe de la diplomacia israelí en un mensaje en la red social X en el que mencionó además el comunicado conjunto publicado horas antes por los gobiernos de Italia y de Grecia.

"Desde todas partes, hay llamados para que esta provocación Hamás-Sumud se detenga", indicó Saar, resaltando en que "no es demasiado tarde" para que los activistas desembarquen la ayuda en Israel, Chipre o "cualquier otro puerto de la región".

La Global Sumud Flotilla está ya en la considerada zona de riesgo, a algo más de un centenar de millas de la costa gazatí, desde donde ha denunciado acciones de hostigamiento por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Los organizadores han descartado por ahora paralizar la navegación.

(Imagen: Associated Press)

