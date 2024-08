Gemelos murieron por bombardeo israelí en Gaza mientras su padre recogía sus certificados de nacimiento

"Me pregunto qué ha hecho el mundo por mí ante esta tragedia indescriptible. Mi esposa, una médica que dedicó su vida a curar a otros, no hizo nada para merecer tal destino. La familia representa seguridad, y ahora lo he perdido todo. No puedo explicar con palabras el dolor que siento y todavía no puedo comprender lo que ha sucedido", le dijo al medio gazatí.

Israel dice que intenta evitar daños a los civiles y culpa de sus muertes a Hamás, que opera en zonas residenciales densas, incluso utilizando edificios civiles como refugio.

Pero las autoridades rara vez hacen comentarios sobre ataques individuales.

Varios de esos refugios en Gaza han sido atacados en las últimas semanas.

El sábado, un ataque aéreo israelí contra un edificio escolar que albergaba a palestinos desplazados en la ciudad de Gaza mató a más de 70 personas, dijo a la BBC el director de un hospital.

Un portavoz militar israelí dijo que la escuela "servía como una instalación militar activa de Hamás y la Jihad Islámica", lo que Hamás negó.

Israel cuestionó el número de muertos y la BBC no pudo verificar de forma independiente las cifras de ninguno de los dos lados.

Una guerra contra los niños

Hombres armados liderados por Hamás mataron a unas 1.200 personas en un ataque contra Israel el 7 de octubre de 2023, llevándose a otras 251 de vuelta a Gaza como rehenes.

Ese ataque desencadenó una ofensiva militar israelí masiva en Gaza y la guerra actual.

Más de 39.790 palestinos han muerto en la campaña israelí, según el Ministerio de Salud de Gaza dirigido por Hamás.

Naciones Unidas afirmó en un informe publicado el pasado mes de marzo que “el número de niños asesinados en Gaza en cuatro meses supera el número registrado durante cuatro años de guerras en todo el mundo".