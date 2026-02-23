Fuerza Aérea de Perú confirma quince fallecidos tras caída de helicóptero militar en Arequipa

La Fuerza Aérea de Perú (FAP) confirmó la muerte de las quince personas que viajaban en un helicóptero militar, al menos cinco uniformados, desaparecido este domingo, cuando volaba a un municipio del departamento de Arequipa, en el sudoeste del país.

El helicóptero Mi-17 siniestrado fue sido localizado este lunes en las proximidades de la localidad de Chala Viejo, perteneciente a la provincia de Caravelí en la región de Arequipa, según ha informado la propia FAP a través de sus redes sociales.

Trasladando sus "más sinceras condolencias" a la familia, amigos y compañeros de las víctimas, la fuerza aérea lamentó las muertes del mayor Sergio Paucar Centurión, del alférez Luis Huertas Cárcamo, de la suboficial de Primera Kamila Anchapuri Jove y del suboficial de Segunda Leiner Aguirre Huaman.

También las del coronel de la FAP Javier Nole Gonzáles y otros diez pasajeros más que viajaban en ese mismo helicóptero siniestrado, entre los cuales se encontraban siete menores de edad.

En las labores de búsqueda de esta aeronave que perdió el contacto radial en el transcurso de su trayecto de Pisco a Chala en la tarde del domingo han intervenido patrullas de las Fuerzas Especiales, en coordinación con la Policía Nacional.

El helicóptero militar se dirigía a esa zona para cumplir misiones de búsqueda y rescate, así como labores de apoyo a la población afectada por inundaciones, desbordes y otros siniestros acaecidos en la región de Arequipa.

"La FAP se encuentra de luto por la irreparable pérdida de su valioso personal y de sus familiares", manifestó la entidad agregando que ya ha sido activada la Junta de Investigación de Accidentes con objeto de determinar las causas del suceso.

