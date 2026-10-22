Fuerte terremoto de magnitud 7 sacudió la región del Tíbet en China: sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros

Un terremoto se registró este jueves en las cercanías de la ciudad de Nagqu, al oeste de China.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) informó que el movimiento telúrico ocurrió cerca de las 22:30 horas local, con un epicentro situado a 183 kilómetros al este-noreste de la ciudad de Nagqu, en la región autónoma del Tíbet.

El organismo detalló que el sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros y una magnitud de 7.0.

Este es el temblor más fuerte que se siente en el país asiático desde 2024, cuando se produjo uno de magnitud 7,5, cerca del Tíbet.

En 2010 la zona se vie afectada por un terremoto 7,1, causando la muerte de 2.698 personas, y dejando 300 desaparecidos.

Cabe señalar que de momento no hay información sobre daños a infraestructura o alteración de los servicios básicos.

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