Francia mantendrá toques de queda en ciudades donde persistan los disturbios

El Gobierno de Francia volverá a implementar toques de queda nocturnos en distintos puntos del país para contener la tensión social, luego de que estas medidas contribuyeran a mantener la calma durante la última noche, según destacó este martes el primer ministro, Sébastien Lecornu.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, el jefe de Gobierno valoró el trabajo de las fuerzas de seguridad encargadas de hacer cumplir las restricciones, así como la labor de los prefectos, representantes del Estado en los territorios.

"Los toques de queda focalizados han contribuido a la calma de esta noche", señaló Lecornu, quien también adelantó que las restricciones se repetirán durante la próxima noche en los sectores donde las circunstancias lo hagan necesario.

"Esta noche se establecerán nuevos toques de queda allí donde la situación lo requiera", agregó el primer ministro, precisando que las decisiones serán adoptadas en cada territorio por los prefectos, en coordinación con los alcaldes.

El anuncio se produce después de que la oficina de Lecornu informara el lunes sobre la aplicación de restricciones nocturnas en varias ciudades francesas, incluidas zonas de París, Niza y Lille.

La medida busca evitar nuevos episodios de protestas y disturbios, en medio de un escenario de tensión social que se intensificó durante el pasado fin de semana.

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