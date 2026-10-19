Francia decreta toques de queda parciales y condena a los "ladrones" y "delincuentes" detrás de los violentos disturbios

El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, otorgó a los alcaldes locales la potestad de imponer toques de queda parciales tras un fin de semana de disturbios y saqueos en todo el país.

Marsella, la segunda ciudad más grande del país, ya ha prohibido las reuniones públicas entre las 12:00 y las 20:00 horas.

Varias ciudades del norte del país, como Lille, Douai, Wattignies y Denain, decretaron un toque de queda parcial de 18:00 a 04:00 GMT. En Coulaines, la prohibición para transitar en las calles fue impuesta a los menores de edad.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, cuya dimisión fue rechazada por el presidente Emmanuel Macron, admitió previamente que la policía había "perdido el control" en algunas ciudades.

Según las autoridades, más de 2.500 personas fueron arrestadas y cerca de 1.000 agentes resultaron heridos en las manifestaciones del fin de semana.

Los disturbios comenzaron el mes pasado con estudiantes que exigían mejores condiciones escolares, pero desde entonces las protestas se han intensificado para abarcar una gama más amplia de preocupaciones.

Según la agencia de noticias AFP, los manifestantes también resultaron heridos durante los enfrentamientos con la policía; uno de ellos perdió la mano a causa de una granada antidisturbios lanzada por la policía.