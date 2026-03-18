Fiscalía pide más de siete años de cárcel para el hijo de la princesa heredera de Noruega

La Fiscalía de Noruega ha pedido este miércoles siete años y siete meses de cárcel para Marius Borg Hoiby, hijo de la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, en el marco del juicio por 40 delitos, incluyendo cuatro violaciones y violencia machista contra una de sus exparejas, Nora Hakland.

En concreto, la petición de la Fiscalía es que Hoiby sea condenado a una pena de siete años y siete meses y se impongan medidas de destinadas a proteger a las víctimas, como una orden de alejamiento de dos años respecto a una de las víctimas.

El hijo de la princesa heredera ha sido acusado de un total de 40 delitos en el juicio que ha durado siete semanas, y de los que la Fiscalía le declara culpable de 39.

También plantea que le sean confiscado varios dispositivos de almacenamiento de datos, incluidos tres iPhones y un MacBook y retirarle el permiso de conducir por un período de dos años.

Puesto que el hijo de Mette-Marit ha estado en prisión preventiva en varias ocasiones, se ha aplicado una reducción de 63 días en relación con los días que ya ha estado encarcelado.

Aparte de las agresiones sexuales, el joven de 29 años también está acusado de grabar los genitales de cuatro mujeres sin su conocimiento, así como amenazas contra un hombre, acoso a la Policía e infracciones de la normativa de tráfico. El juicio en su contra empezó el pasado 3 de febrero.

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