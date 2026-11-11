Familia Kennedy presenta demanda para impedir la construcción del "arco de Trump" en Washington

La familia del expresidente estadounidense John F. Kennedy presentó una demanda para impedir la construcción de un arco triunfal que Donald Trump planea levantar en la capital de Estados Unidos.

Nueve miembros de la dinastía política argumentan que la estructura de 76 metros de altura bloquearía la vista de la tumba de Kennedy, así como las de miles de veteranos de guerra enterrados en el Cementerio Nacional de Arlington en Virginia, frente a la ciudad de Washington D.C.

Los planes de Trump ubican el arco en una de las entradas a la capital estadounidense antes de cruzar un puente que atraviesa el río Potomac, a metros del límite con el estado de Virginia y muy cerca del histórico cementerio.

La semana pasada, un juez estadounidense paralizó temporalmente el proyecto tras una votación que permitía que la construcción siguiera adelante.

La Casa Blanca dijo que es "lamentable" ver que algunos miembros de la familia Kennedy se han sumado a un litigio contra el arco.

"Está destinado a honrar a nuestros héroes que descansan en el cementerio de Arlington", argumentó.

"No se debe abusar del poder judicial para politizar una estructura diseñada para unir a nuestra nación", sostuvo Davis R. Ingle, portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado enviado a la BBC.