Familia Kennedy presenta demanda para impedir la construcción del "arco de Trump" en Washington

Nueve miembros de la dinastía política argumentan que la estructura de 76 metros de altura bloquearía la vista de la tumba de Kennedy, así como las de miles de veteranos de guerra enterrados en el Cementerio Nacional de Arlington en Virginia.
La familia del expresidente estadounidense John F. Kennedy presentó una demanda para impedir la construcción de un arco triunfal que Donald Trump planea levantar en la capital de Estados Unidos.
Nueve miembros de la dinastía política argumentan que la estructura de 76 metros de altura bloquearía la vista de la tumba de Kennedy, así como las de miles de veteranos de guerra enterrados en el Cementerio Nacional de Arlington en Virginia, frente a la ciudad de Washington D.C.
Los planes de Trump ubican el arco en una de las entradas a la capital estadounidense antes de cruzar un puente que atraviesa el río Potomac, a metros del límite con el estado de Virginia y muy cerca del histórico cementerio.
La semana pasada, un juez estadounidense paralizó temporalmente el proyecto tras una votación que permitía que la construcción siguiera adelante.
La Casa Blanca dijo que es "lamentable" ver que algunos miembros de la familia Kennedy se han sumado a un litigio contra el arco.
"Está destinado a honrar a nuestros héroes que descansan en el cementerio de Arlington", argumentó.
"No se debe abusar del poder judicial para politizar una estructura diseñada para unir a nuestra nación", sostuvo Davis R. Ingle, portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado enviado a la BBC.
"Seguiremos defendiendo la construcción de este hermoso y apropiado monumento, y confiamos en que se nos dará la razón por completo a medida que avance este litigio", añadió.
La semana pasada, el proyecto obtuvo la aprobación de la Comisión Nacional de Planificación de la Capital.
Pero la jueza de distrito estadounidense Tanya Chutkan dictaminó que debe haber una pausa de 14 días antes de que se pueda comenzar cualquier trabajo en el arco, mientras se resuelve el litigio.
La familia Kennedy presentó su queja en el marco de una demanda conjunta interpuesta por el estado de Virginia y Washington D.C. para impedir su construcción, bajo el argumento de que el arco dañará "vistas de importancia histórica" si se erige a metros de la entrada al cementerio.
Entre los demandantes se encuentran siete hijos de Robert y Ethel Kennedy, así como su nieto el excongresista demócrata Joe Kennedy, y el hijo de Ted Kennedy, Edward Kennedy Jr.
No incluye a Robert F. Kennedy Jr., miembro del gabinete de Trump, quien dirige el Departamento de Salud y Servicios Humanos.
Su moción busca intervenir en otras dos demandas presentadas por conservacionistas y veteranos que pretenden detener la construcción.
Los Kennedy plantean que el arco sería una "denigración permanente" de las tumbas y que sus descendientes "nunca más podrían apreciar ambos lugares como siempre lo han hecho, y como la familia Kennedy siempre lo concibió".
(Imagen: Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos)
PURANOTICIA // BBC MUNDO