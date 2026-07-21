Fallecidos por terremotos en Venezuela aumentan a 5.278 y hay más de 16.700 heridos

El balance de víctimas por los terremotos registrados el pasado 24 de junio en Venezuela aumentó a 5.278 fallecidos y 16.740 personas heridas, según informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, señaló que además se ha logrado rescatar a 6.462 personas en las zonas afectadas por los sismos, cuyo epicentro se ubicó en La Guaira y que también provocaron graves daños en Caracas.

La autoridad agregó que hasta ahora se ha entregado asistencia a más de 128.300 familias, mientras que cerca de 23.600 personas permanecen en 107 albergues temporales habilitados para los damnificados. Asimismo, indicó que más de 17.900 personas quedaron sin vivienda.

En cuanto a los daños materiales, Rodríguez detalló que 856 edificios resultaron afectados, de los cuales 190 colapsaron completamente. Además, precisó que en las labores de respuesta participan cerca de 2.300 rescatistas internacionales, quienes trabajan junto a unos 31.000 efectivos desplegados por las autoridades venezolanas y 31.745 voluntarios.

Por otra parte, informó que se han distribuido cerca de 11 toneladas de alimentos y 38 millones de litros de agua para las personas afectadas por la emergencia.

Las labores de búsqueda y rescate se han visto dificultadas por las más de 1.400 réplicas registradas desde el terremoto, situación que ha complicado los trabajos que ya se extienden por casi un mes.

PURANOTICIA