Falla en Microsoft deja fuera de servicio el correo electrónico de Outlook y otras plataformas

Los servidores de Microsoft experimentan una falla este jueves que afecta a una parte de sus programas en línea, incluido el popular servicio de correo electrónico Outlook.

La compañía indicó que la falla se presenta en diversas regiones del mundo y que trabaja para encontrar una solución: "Hemos confirmado que el problema podría afectar la conectividad al servicio de Microsoft 365 para los usuarios de cualquier región", indicó la empresa en X.

"Varios servidores han quedado inesperadamente fuera de servicio, lo que ha sobrecargado el resto de la infraestructura. Estamos trabajando para restablecerlos de manera segura", añadió.

La plataforma Microsoft 365 soporta varios servicios, incluido Outlook, la paquetería de Office, el chatbot Copilot y el servicio de mensajería instantánea Teams.

La falla también está teniendo un impacto en los servicios de las plataformas de inteligencia artificial de OpenAI y Anthropic.

Según el sitio web de seguimiento de interrupciones Downdetector, que recopila informes de estado de diversas fuentes, el principal problema se concentra en el servicio de Outlook, con más de 128.000 incidencias de usuarios que notificaron problemas con el correo en un momento del día.

El número de usuarios afectados puede alcanzar a millones a nivel global.