Explosión en planta metalúrgica al oeste de Turquía deja 10 muertos y 15 heridos

Al menos diez personas murieron y otras 15 resultaron heridas este lunes por una explosión en una planta metalúrgica de la ciudad turca de Aliaga, en la provincia de Esmirna, en el oeste del país, según informaron las autoridades del país.

La explosión tuvo lugar al mediodía, durante una serie de operaciones de fundición de acero en la planta Habas. Las autoridades provinciales indicaron que los equipos de búsqueda y rescate están tratando de dar con al menos cuatro trabajadores que se presume siguen desaparecidos bajo los escombros.

El gobernador Suleiman Elban indicó en declaraciones a la prensa que el número de víctimas mortales aumentó de tres a diez, mientras que cuatro de los 15 heridos, todos ellos hospitalizados, se encuentran en estado "crítico".

La explosión desencadenó un incendio que afectó a parte de las instalaciones y provocó el despliegue del Cuerpo de Bomberos, personal médico y equipos de rescate. Los heridos fueron trasladados a hospitales de la zona para recibir atención médica.

La Fiscalía de Menemen abrió una investigación sobre el incidente y cuatro magistrados fueron asignados al caso, según indicó por su parte el ministro de Justicia turco, Akin Gurlek.

PURANOTICIA