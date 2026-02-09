Expareja de Jeffrey Epstein se negó a responder preguntas en una audiencia del Congreso de EE.UU.

"Queremos sinceramente llegar a la verdad para el pueblo estadounidense y hacer justicia a las supervivientes, de eso se trata esta investigación", añadió Comer.

La Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos otorga a los estadounidenses el derecho a evitar la autoincriminación negándose a responder preguntas mientras están bajo juramento.

La representante demócrata Melanie Stansbury dijo que Maxwell aprovechó la oportunidad para "hacer campaña a favor de la clemencia" .

Comer afirmó que, tras hablar con las supervivientes de Epstein, estaba claro "que Maxwell era una persona muy mala" que no merecía ningún tipo de inmunidad.

VERDAR POR CLEMENCIA

En una publicación en las redes sociales, el abogado de Maxwell, David Oscar Markus, había afirmado que su cliente estaba "dispuesta a hablar con total sinceridad si el presidente Trump le concedía clemencia".

"Solo ella puede ofrecer un relato completo. A algunos puede que no les guste lo que oigan, pero la verdad es lo que importa", publicó.

En una carta enviada al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes antes de la comparecencia de Maxwell, un grupo de sobrevivientes de Epstein instó a los legisladores a mostrarse escépticos ante cualquier información proporcionada por la condenada.

La criticaron por negarse a identificar a "los muchos hombres poderosos" involucrados en la operación de tráfico de Epstein y por su negativa a "cooperar de manera significativa" con las fuerzas del orden, afirmando que cualquier "trato especial" o "credibilidad otorgada a su testimonio" sería catastrófico para los sobrevivientes.

La Casa Blanca ha dicho que "no se está concediendo ni se está discutiendo ninguna clemencia" relacionada con Maxwell.

Maxwell fue condenada en 2021 por su papel en la captación de niñas menores de edad para que su exnovio las explotara. Epstein murió en prisión en 2019. Ella está solicitando el indulto a Trump y ha sido acusada de mentir a los funcionarios federales.

En una carta dirigida a Comer antes de la declaración, el representante demócrata Ro Khanna dijo que tenía previsto preguntar a Maxwell sobre un documento judicial que presentó el año pasado en el que afirmaba que había "cuatro cómplices identificados" y otras 25 personas que no fueron imputadas en la investigación sobre Epstein.

También tenía previsto preguntarle sobre su "relación social" y la del fallecido financiero con Donald Trump, y si el presidente de Estados Unidos había hablado alguna vez con su equipo de defensa sobre un posible indulto para Maxwell.