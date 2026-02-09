Exmagnate y activista fue condenado a 20 años de cárcel en Hong Kong por "colusión con fuerzas extranjeras"

La Justicia de Hong Kong sentenció este lunes al activista de Prodemocracia y magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai a 20 años de cárcel por cargos de conspiración para coludir con fuerzas externas y para publicar publicaciones sediciosas, casi dos meses después de haberlo declarado culpable de delitos que le podrían haber acarreado la cadena perpetua.

El veredicto, además de Lai, de 78 años, afecta también a sus tres compañías Apple Daily Limited, Apple Daily Printing Limited y Apple Daily Internet Limited, creadas en torno al diario 'Apple Daily', que ha sido clasificado como sedicioso por parte del Tribunal Superior de Hong Kong, según ha recogido la agencia de noticias china Xinhua.

La corte condenó a Lai y a las tres entidades por un cargo de conspiración para publicar una publicación sediciosa y un cargo de conspiración para entrar en colusión con fuerzas extranjeras.

Los magistrados emitieron asimismo la sentencia contra seis exaltos cargos del diario que se habían declarado culpables y que han recibido condenas desde los seis años y nueve meses hasta los diez años de cárcel, mientras que otros dos activistas han sido sentenciados a siete años y tres meses de prisión, según ha recogido el diario 'South China Morning Post'.

De este modo y con una vista de apenas diez minutos concluyó un proceso legal iniciado en 2023, si bien no era la primera vez de Lai ante la Justicia, pues ya había sido arrestado en diciembre de 2020 en virtud de la controvertida ley de seguridad nacional -promovida desde Beijing para criminalizar cuestiones como la sedición o la injerencia extranjera en Hong Kong-, momento desde el cual ha permanecido detenido.

Asimismo, Lai fue condenado a 5 años y 9 meses de cárcel en abril de 2021 por fraude y participación en una protesta no autorizada, en un caso que derivó a su vez en penas de cárcel para varios representantes más de la oposición organizada en Prodemocracia.

REACCIÓN DE CHINA

Tras ello, el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, recalcó que "Jimmy Lai es ciudadano chino" y argumentó que "sus acciones socavaron gravemente la línea de flotación del principio de 'un país dos sistemas' y pusieron en grave peligro la seguridad nacional".

Así, Lin hizo hincapié en que Jimmy Lai "dañó gravemente la prosperidad, estabilidad y bienestar de los ciudadanos de Hong Kong", por lo que defendió que "merece un duro castigo según la ley", en la primera valoración desde Pekín de la condena contra el magnate, según ha recogido el diario 'Global Times'.

(Imagen: Getty Images)

