Exasesor del antiguo primer ministro de Ucrania resulta herido tras explosión de coche bomba en Moscú

Un exasesor del antiguo primer ministro de Ucrania, Mikola Azarov, resultó herido tras la explosión de un coche bomba registrada este jueves en el barrio residencial de Chertanovo, en el sur de Moscú, Rusia.

Según informó el diario ruso Kommersant, un artefacto explosivo improvisado detonó en la parte inferior de un vehículo, cuya víctima fue identificada como el periodista Sergei Zavorotni.

Zavorotni se desempeñó como portavoz del ex primer ministro ucraniano entre 2010 y 2014, durante la Presidencia de Viktor Yanukovich, quien huyó a Rusia tras la violenta represión de las manifestaciones proeuropeas conocidas como el Euromaidán.

Los primeros antecedentes apuntan a que la explosión habría sido provocada por una bomba lapa. En tanto, las autoridades rusas investigan el hecho como un presunto intento de asesinato cometido de forma especialmente peligrosa, aunque tampoco descartan la posibilidad de un atentado terrorista.

Este episodio se suma a una serie de ataques similares con coches bomba dirigidos contra integrantes de las fuerzas militares rusas. El más reciente ocurrió este mismo jueves, cuando una explosión provocó la muerte de un militar ruso en San Petersburgo, quien supuestamente se desempeñaba como jefe de navegación del 6.º Ejército de las Fuerzas Aéreas y de Defensa Aérea de la Guardia de Rusia, según informaron medios locales.

PURANOTICIA