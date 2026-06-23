Evo Morales anuncia pausa en los bloqueos hacia La Paz en pleno estado de excepción: “No es rendirnos”

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, y sus aliados anunciaron una pausa en los bloqueos carreteros hacia La Paz, en el marco del tercer día del estado de excepción decretado por el Gobierno de Rodrigo Paz, luego del acuerdo alcanzado con la Central Obrera Boliviana (COB).

La decisión fue comunicada por el exmandatario durante una rueda de prensa junto a dirigentes sindicales, donde respaldó la determinación adoptada por las organizaciones sociales del Trópico de Cochabamba.

“Entiendo perfectamente la decisión tomada por las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba; no es rendirnos”, declaró Morales.

Durante su intervención, el exgobernante descartó que desde el movimiento campesino se haya impulsado la salida del presidente, pese a que algunos sectores movilizados sí lo exigieron durante las protestas.

“Se buscó alguna salida legal y constitucional, pero nunca acá hemos planteado la renuncia del presidente”, explicó.

Morales también defendió la postura de las federaciones que lideran las movilizaciones y cuestionó el rol que desempeñó la Central Obrera Boliviana durante las negociaciones con el Ejecutivo.

“Nunca nos vendemos y nunca nos vamos a vender”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que, “sospechosamente, cuando la COB tenía ganada esta batalla, defraudó a la población y los compañeros (se quedaron) preocupados”.

Con esta decisión, el expresidente y sus aliados suspendieron los bloqueos que permanecían activos, luego del acuerdo alcanzado el pasado viernes entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana, el cual permitió poner fin a gran parte de las movilizaciones que afectaban al país.

En paralelo, el portavoz presidencial, José Luis Gálvez, informó que las restricciones en las carreteras han disminuido significativamente durante las primeras 48 horas del estado de excepción.

“Los bloqueos se han reducido sensiblemente en las vías principales”, señaló la autoridad.

Gálvez detalló que “hemos bajado de más de 50 bloqueos movilizados a un total de seis activos en este momento, concentrados fuertemente en el departamento de Cochabamba”.

En esa línea, aseguró que la situación comienza a normalizarse, aunque advirtió que el proceso aún tomará tiempo.

“Paulatinamente el país está volviendo a la normalidad”, subrayó, aunque precisó que “va a tomar algunas horas, algunos días” y que “hoy por hoy hay dos rutas que todavía no están liberadas de movilizaciones”.

La autoridad detalló que los caminos que continúan afectados corresponden a la ruta hacia el Chapare, en el departamento de Cochabamba, y la vía hacia Copacabana, en el departamento de La Paz, a orillas del lago Titicaca.

Finalmente, indicó que los equipos desplegados en terreno se encuentran realizando labores de despeje en las carreteras.

“Lo que se está trabajando en estas 48 horas es la limpieza de las rutas”, explicó, agregando que los manifestantes “han dejado una alfombra de piedras y de otros obstáculos (...) utilizados para el bloqueo”.

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