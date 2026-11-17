El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, solicitó al Congreso un presupuesto de 50.000 millones de dólares para modernizar la infraestructura del control aéreo del país, luego de una falla en los sistemas de comunicaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA) que provocó la cancelación de miles de vuelos durante el fin de semana.

En una entrevista con la cadena Fox News, el funcionario sostuvo que la tecnología utilizada para administrar el tránsito de aeronaves necesita una renovación, debido a que parte de sus sistemas informáticos fueron desarrollados durante la década de 1990.

"Necesito un software nuevo. El software que utilizamos para gestionar nuestras aeronaves en el espacio aéreo se desarrolló en la década de 1990. Funciona; funciona bien. Pero si queremos lograr una mayor seguridad y una mayor eficiencia, necesitamos un software totalmente nuevo", afirmó.

Duffy también cuestionó la antigüedad de las instalaciones destinadas al control aéreo y señaló que el último centro de este tipo construido en Estados Unidos data de 1969. Por ello, pidió al Congreso alcanzar un acuerdo bipartidista que permita financiar inversiones postergadas durante décadas.

El secretario aseguró que la FAA está desarrollando un proceso de modernización sin precedentes y comprometió su gestión para concretar las mejoras, en caso de obtener los recursos solicitados.

MILES DE AFECTADOS

La petición de fondos se produjo después del colapso registrado el pasado viernes en los sistemas de telecomunicaciones de la FAA, que obligó a suspender temporalmente todos los despegues en Estados Unidos.

La interrupción provocó la cancelación de más de 9.200 vuelos durante el viernes, cerca de 6.700 el sábado y otros 1.600 el domingo, mientras las operaciones aéreas avanzaban hacia su recuperación.

Según las autoridades federales, el problema se originó por una sobrecarga en la infraestructura heredada de control del tráfico aéreo, luego de una falla en un enrutador durante trabajos de reemplazo de cableado de cobre por fibra óptica en Arizona.

Las labores estaban a cargo de la empresa concesionaria L3Harris. El incidente volvió a poner en evidencia la necesidad de actualizar los sistemas tecnológicos que sostienen las operaciones de la aviación estadounidense.

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