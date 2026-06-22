Estados Unidos e Irán logran avances en primera ronda de negociaciones mediadas por Pakistán y Qatar

Pakistán y Qatar, países mediadores en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán que se desarrollan en la localidad suiza de Burgenstock, afirmaron durante la madrugada de este lunes que la primera sesión de diálogo “se ha desarrollado en un ambiente positivo” y permitió alcanzar “avances alentadores”.

La delegación estadounidense está encabezada por el vicepresidente JD Vance, mientras que la representación iraní es liderada por el ministro de Relaciones Exteriores, Abas Araqchi, quien evitó fotografiarse junto a su contraparte. La mediación está a cargo del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y del primer ministro y canciller de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

“La primera sesión de conversaciones de alto nivel en el marco del Memorando de Entendimiento de Islamabad ha concluido”, señalaron los mediadores en un comunicado conjunto, en el que destacaron que la cumbre “se ha desarrollado en un ambiente positivo y constructivo” y que “se han logrado avances alentadores”, entre ellos “la creación de un mecanismo para futuras conversaciones técnicas”.

Además, Washington y Teherán acordaron la creación de un comité de alto nivel encargado de supervisar políticamente la mediación y al que los principales negociadores deberán informar periódicamente.

Según el comunicado, estos representantes “dirigirán grupos de trabajo centrados en temas nucleares, sanciones y un grupo de seguimiento y resolución de controversias para garantizar la implementación efectiva del Memorando de Entendimiento”.

Las partes también definieron una hoja de ruta de 60 días para alcanzar un acuerdo definitivo, estableciendo las bases para iniciar de inmediato nuevas conversaciones técnicas.

El documento también contempla la creación de una línea directa de comunicación entre ambas partes con el objetivo de evitar incidentes y malentendidos, además de garantizar el tránsito seguro de los buques mercantes por el estrecho de Ormuz, uno de los puntos más sensibles de las negociaciones.

Otro de los temas abordados es la campaña militar de Israel en Líbano, cuyo fin ha sido solicitado reiteradamente por Irán. En ese contexto, Estados Unidos e Irán acordaron crear una célula de resolución de conflictos, integrada por ambas partes, la República Libanesa y facilitada por los países mediadores, para “asegurar el cumplimiento del cese de las operaciones militares”.

“Las conversaciones técnicas continuarán durante el resto de la semana en el complejo turístico de Burgenstock para abordar todos los temas”, señala la declaración conjunta, en la que Pakistán y Qatar aseguraron que “seguirán esforzándose al máximo para garantizar que las negociaciones se desarrollen en un ambiente constructivo con el objetivo de alcanzar un acuerdo final”, al tiempo que agradecieron a Estados Unidos e Irán “su constante compromiso con la diplomacia y la resolución pacífica del conflicto”.

LASN AMENAZAS DE TRUMP

El tono conciliador de las conversaciones contrasta con la información difundida previamente por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, que había reportado una eventual retirada de los negociadores iraníes en respuesta a declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump.

Incluso, se especuló con la posibilidad de que el mandatario moderara posteriormente su discurso para facilitar el avance de las negociaciones.

“Les dije que como cerraran el estrecho se quedarán sin país. Ni siquiera podrán regresar a su puto país”, afirmó Trump a la cadena Fox News, en un momento clave del inicio de la cumbre diplomática en Burgenstock.

El mandatario también reiteró sus amenazas respecto al estrecho de Ormuz, asegurando que Estados Unidos podría tomar el control de la zona e incluso actuar como “recaudador de peajes”, tal como, según sus palabras, lo ha hecho Irán durante el conflicto.

“Podríamos tomar el control del estrecho si es necesario. Podría arrasar el país si quisiera. Y si no llegan a un acuerdo, nosotros cobraremos los peajes”, advirtió.

Trump también responsabilizó a Irán por el reciente recrudecimiento de la violencia en Líbano, alejándose de las críticas dirigidas a Israel durante los últimos días y apuntando directamente a la relación entre Teherán y las milicias chiíes de Hezbolá.

IRÁN VALORA LA MEDIACIÓN

Precisamente, uno de los puntos destacados por el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, fue el rol desempeñado por los países mediadores.

“La incansable mediación de Pakistán y Qatar ha permitido lograr avances importantes para poner fin a la guerra del Líbano”, sostuvo, aunque advirtió que la nueva célula de gestión de conflictos en ese país será “la primera prueba de fuego”.

Por otra parte, el jefe de la diplomacia iraní informó una serie de medidas de alivio económico.

“Se han eliminado los aranceles sobre las exportaciones de petróleo y productos petroquímicos, se ha levantado el bloqueo, se han desbloqueado algunos activos congelados y se ha puesto en marcha un importante plan de reconstrucción y desarrollo para Irán”, aseguró.

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