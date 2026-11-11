Enviados de EE.UU. viajarán a Moscú y Dublín para reunirse con Putin y Zelenski tras avance en diálogos de paz

Steve Witkoff y Jared Kushner, enviados de Estados Unidos para las negociaciones trilaterales entre Ucrania, Rusia y Washington, viajarán este jueves a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, con el objetivo de avanzar en las conversaciones para poner fin a la guerra.

Posteriormente, ambos representantes estadounidenses se trasladarán a Dublín, Irlanda, para reunirse con el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, y continuar los contactos diplomáticos retomados este martes y miércoles en Emiratos Árabes Unidos.

En declaraciones realizadas al término de la segunda jornada de conversaciones en Emiratos, Kushner calificó los encuentros como "sustanciosas", destacando que se desarrollaron "debates bastante intensos".

"Se están tratando muchos temas muy serios. No obstante, las conversaciones fueron muy exhaustivas. Abordamos todas las cuestiones relevantes y pudimos mantener un buen intercambio de ideas", ha indicado.

En ese contexto, valoró como un "buen primer paso" que las partes hayan alcanzado un acuerdo para concretar "la mayor liberación humanitaria de prisioneros". Sin embargo, precisó que las cifras se darán a conocer después de los encuentros previstos con Putin y Zelenski.

Kushner también confirmó que viajará junto a Witkoff este jueves a Moscú para reunirse con el mandatario ruso "con el fin de repasar lo que se ha debatido hoy e intentar avanzar más en algunas de las cuestiones que hemos tratado". "Vemos algunas vías de diálogo y oportunidades en ese sentido", ha dicho.

Tras la reunión en Rusia, ambos enviados estadounidenses se trasladarán a Dublín, capital de Irlanda, donde sostendrán un encuentro con el presidente ucraniano en el marco de la cumbre de la Comunidad Política Europea, que reúne a dirigentes de todo el continente. El objetivo de la cita con Zelenski será "exponerle y profundizar algunas de las ideas que han salido aquí hoy", ha dicho.

Asimismo, Kushner señaló que otra de las materias que se abordarán será "incorporar a los europeos al formato", con la intención de "convertirlo en un formato multilateral".

Las conversaciones desarrolladas en Emiratos Árabes Unidos corresponden a los primeros contactos de este tipo en nueve meses y buscan establecer "parámetros para medidas humanitarias" que permitan avanzar hacia una eventual tregua y un posterior acuerdo de paz entre Kiev y Moscú.

En paralelo, hasta Emiratos también se desplazaron delegaciones de la Unión Europea y de la OTAN, que mantienen conversaciones con representantes ucranianos para coordinar posiciones y abordar asuntos relacionados con la seguridad del continente europeo.

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