Enviado de EE. UU. pide a Putin retomar las conversaciones con Ucrania bajo mediación de Washington

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, pidió este miércoles al presidente ruso, Vladimir Putin, retomar los contactos con Kiev bajo la mediación de Washington, con el objetivo de avanzar hacia el fin de la guerra en Ucrania.

En el marco de una nueva visita a Moscú para reunirse con el mandatario ruso, y tras entrevistarse en Oslo con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y otros dirigentes europeos, el representante estadounidense calificó estos encuentros como "productivos" y afirmó que "existe cierto impulso" para avanzar en las negociaciones.

"Espero que hoy podamos dar otro paso adelante en el proceso de paz y debatir cómo resolver el conflicto en Ucrania", ha señalado el enviado de Trump en una breve intervención publica ante el mandatario ruso antes de iniciar la reunión.

Witkoff manifestó que le "gustaría" abordar la posibilidad de reanudar las conversaciones trilaterales entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos. "Espero que pueda considerar esta posibilidad como el siguiente paso en el proceso de paz, para que podamos empezar a trabajar con equipos técnicos que debatan cuáles deberían ser los próximos pasos", ha expresado.

Asimismo, ha subrayado que, aunque todavía no existe una "solución definitiva" para restablecer las conversaciones con Kiev, espera "estudiar" con Rusia "cuál podría ser ese siguiente paso" en un proceso que permanece estancado desde hace meses, tras el estallido de la guerra en el golfo Pérsico. "Creo que el mundo está esperando oírlo", ha apuntado.

Durante su viaje a Moscú, el enviado estadounidense señaló que llevó "documentos" con distintas "ideas y elementos" para un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, con el propósito de que Putin los examine y considere como parte de los esfuerzos para poner fin al conflicto.

Por su parte, el líder ruso elogió al presidente estadounidense, Donald Trump, "por su atención a la resolución de la crisis ucraniana", y le expresó su agradecimiento por su implicación en los esfuerzos para alcanzar una solución al conflicto.

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