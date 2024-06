En medio de insultos y comentarios despectivos, se llevó a cabo en Estados Unidos el debate entre Joe Biden y Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el expresidente Donald Trump sostuvieron la noche de este jueves un debate televisado en la cadena CNN, en el que defendieron sus respectivas gestiones, al mismo tiempo que intercambiaron insultos o comentarios despectivos.

Trump acusó a Biden de "destruir" el país en los cuatro años de su mandato, y aseguró que su "pobre trabajo" en la Casa Blanca ha convertido a la nación en parte "del tercer mundo".

Mientras, el Mandatario destacó que su administración está "recomponiendo" al país de la herencia del magnate, que legó una economía "en caída libre" por culpa de una "malísima" gestión de la pandemia de Covid-19, si bien Trump continuó destacando su gestión durante aquel periodo.

"Tenemos que echar un vistazo a lo que me dejaron cuando me convertí en presidente, lo que me dejó el señor Trump. Teníamos una economía en caída libre. La pandemia se gestionó muy mal. Lo que teníamos que intentar era recomponer las cosas, y eso es exactamente lo que empezamos a hacer", aseveró Biden.

Sin embargo, Trump insistió en que Estados Unidos tenía "la mayor economía en la historia del país" y que en la actualidad "la inflación está matando" a los ciudadanos estadounidenses mientras que él dejó una inflación "casi inexistente".

Además, Trump aprovechó un balbuceo de Biden para burlarse de él: "No se qué ha dicho y creo que él tampoco lo sabe". El actual presidente, por su parte, tachó a su oponente de "imbécil" y de "perdedor", en referencia a unas declaraciones de Trump en las que se refería de esa forma a veteranos de guerra fallecidos, si bien el magnate negó que lo dijera.

CONFLICTO EN UCRANIA Y GAZA

Trump acusó a Biden de llevar al país hacia una tercera guerra mundial tras causar que el mundo "no respete" a Estados Unidos después de la retirada de Afganistán, a la que considera como el momento "más vergonzoso en la historia" estadounidense.

"En todo el mundo ya no nos respetan como país. No respetan nuestro liderazgo, ya no respetan a Estados Unidos", aseveró el exmandatario.

Sin embargo, Biden afirmó que es Trump quien permitirá el inicio de un conflicto mundial, y citó unas declaraciones en las que el magnate amenazaba a los aliados de la OTAN con "dejar a Rusia hacer lo que quiera" si no aumentaban sus presupuestos militares.

El expresidente también aseguró que ni el líder norcoreano, Kim Jong Un, ni el presidente chino, Xi Jinping, ni el presidente ruso, Vladimir Putin, "temen" ni "respetan" a Biden, razón por la que "Rusia se va a quedar con Ucrania".

De igual forma, defendió que acabará con la guerra tan antes incluso de tomar posesión del cargo de presidente y que la invasión "nunca habría comenzado" si él hubiese ocupado el Despacho Oval.

Sin embargo, Biden aseguró que Putin es "un criminal de guerra" y que después de Ucrania "no parará", sino que intentará tomar países como Polonia o Bielorrusia.

Respecto al conflicto en la Franja de Gaza, Biden defendió su propuesta de alto el fuego en tres fases, mientras que Trump siguió culpando al mandatario de permitir los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), destacando que Irán "no tenía dinero" para financiar a sus milicias mientras él estaba en la Casa Blanca. Respecto al reconocimiento del Estado palestino, Trump expresó que "tendría que verlo".

CRÍTICAS A BIDEN POR SUS INTERVENCIONES

Tras el final del debate, analistas políticos en CNN criticaron las intervenciones de Biden, considerando su actuación como "dolorosa" por condición física, y aseguraron que algunos miembros del Partido Demócrata están hablando para pedir que se aparte de la carrera presidencial.

Sin embargo, el propio Biden defendió que tuvo una "buena actuación" y que es difícil debatir con "un mentiroso", citando cifras del diario New York Times, que contabilizó hasta 26 "grandes mentiras" de Trump.

Por su parte, la vicepresidenta, Kamala Harris, salió en apoyo a Biden y que, a pesar de su "lento inicio", acabó el debate de forma "fuerte".

