Emmanuel y Brigitte Macron demandan a influencer estadounidense por teorías conspirativas sobre la primera dama

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron, presentaron una nueva demanda por difamación en Estados Unidos contra la influencer ultraderechista estadounidense Candace Owens, a quien acusan de difundir teorías conspirativas sobre la identidad de género de la primera dama francesa.

La acción judicial fue presentada el pasado 4 de noviembre ante un tribunal del estado de Tennessee y se suma a otra demanda interpuesta anteriormente contra Owens en Delaware, durante el verano de 2025. Esto ocurre luego de que, a finales de octubre, un juez limitara el alcance de ese primer proceso judicial.

En aquella resolución, el magistrado determinó que Owens no podía ser considerada personalmente responsable por difundir dichas informaciones, aunque permitió que la demanda continuara contra las empresas vinculadas a la influencer, según consignó el diario francés Le Parisien.

En esta nueva presentación, el matrimonio Macron acusa a Owens de no haber "dejado de difundir" este tipo de rumores, pese a la existencia de la primera demanda. Además, sostienen que las publicaciones y declaraciones de la estadounidense incluso se han "intensificado" durante este periodo.

El documento judicial, de aproximadamente 400 páginas, contempla cerca de 88 cargos por presunta difamación, relacionados con las afirmaciones difundidas por la influencer.

Entre ellas, Owens ha sostenido en una serie documental que Brigitte Macron nació varón y que originalmente se llamaba Jean-Michel Trogneux. Ante estas declaraciones, el presidente francés y su esposa solicitaron una indemnización por daños y perjuicios.

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