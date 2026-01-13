Embajada de Estados Unidos advierte a sus ciudadanos: "Salgan de Irán ahora"

La embajada virtual de Estados Unidos en Teherán ha pedido a sus nacionales que "salgan de Irán ahora" y que lo hagan con un plan "que no dependa de la ayuda del Gobierno" estadounidense, mientras las tensiones en el país continúan al alza en medio de las protestas que han dejado más de 640 muertos.

"Salga de Irán ahora. Tenga un plan para salir de Irán que no dependa de la ayuda del Gobierno de Estados Unidos. Si no puede salir, busque un lugar seguro dentro de su residencia u otro edificio seguro. Lleve provisiones de alimentos, agua, medicamentos y otros artículos esenciales", reza la alerta lanzada por la legación virtual norteamericana, cuyas funciones consulares son atendidas por la Embajada de Suiza.

Al hilo, la diplomacia estadounidense recomienda a sus nacionales que estén "al tanto de las últimas noticias" y preparados "para ajustar sus planes". "Mantenga su teléfono cargado y comuníquese con familiares y amigos para informarles sobre su estado", agrega el texto.

En cuanto a la salida, la legación ha instruido a los estadounidenses que también tienen nacionalidad iraní a abandonar el país centroasiático "con pasaportes iraníes", alegando que Teherán "no reconoce la doble nacionalidad" y que, apelando también a aquellos que solo sean ciudadanos del país norteamericano, "mostrar un pasaporte estadounidense o demostrar vínculos con Estados Unidos puede ser motivo suficiente para que las autoridades iraníes detengan a alguien".

Asimismo, la Embajada ha detallado varias posibles salidas, a través de las fronteras con Armenia, Turquía y Turkmenistán -en este caso, con una "autorización especial"-, pero ha advertido de que "el Gobierno de Estados Unidos no puede garantizar su seguridad si" abandona el país por estas vías.

En esta línea, ha indicado a sus nacionales que "la entrada a Azerbaiyán desde Irán ha sido restringida para los ciudadanos estadounidenses durante períodos de alta tensión", y que "no deben viajar a Afganistán, Irak ni a la zona fronteriza entre Pakistán e Irán".

La alerta de la diplomacia de Estados Unidos a sus nacionales ha llegado en medio de la ola de manifestaciones que, originadas por la caída del nivel adquisitivo de millones de ciudadanos iraníes, se han ido caracterizando progresivamente por críticas generales a la clase política.

Además, estas se producen en pleno aumento de las sanciones de Estados Unidos que, junto a Israel, ha vuelto a apuntar hacia su programa nuclear, con bombardeos incluidos como los del pasado junio, que mataron a más de 1.100 personas.

