Elon Musk promete regalar una acción de SpaceX a cada niño de EE.UU. en 2027

Elon Musk, fundador y máximo accionista de SpaceX, además de ser la persona más rica del mundo, anunció su intención de regalar en 2027 una acción del conglomerado tecnológico y aeroespacial "a cada niño de Estados Unidos".

"El año que viene, regalaré una de mis acciones de SpaceX a cada niño de Estados Unidos", se ha comprometido públicamente a través de su red social, añadiendo que este regalo "será el primero de muchos".

El empresario de origen sudafricano posee alrededor de 4.800 millones de acciones de SpaceX, valoradas en más de 700.000 millones de dólares, además de opciones sobre acciones e incentivos que podrían elevar su participación total a unos 6.400 millones de títulos de la compañía dedicada al desarrollo de cohetes y sistemas de comunicación satelital.

Según datos del Censo de Estados Unidos, en el país viven unos 72 millones de menores de 18 años. Por ello, cumplir su promesa supondría entregar acciones con un valor conjunto aproximado de 10.512 millones de dólares, considerando que los títulos de SpaceX cerraron la sesión del viernes pasado a un precio de 146,03 dólares.

SpaceX tiene previsto publicar este martes sus resultados financieros del tercer trimestre. Durante el segundo trimestre de 2026, la compañía registró pérdidas de 541 millones de dólares, lo que representa una mejora del 46,3% respecto de los números rojos de 1.008 millones de dólares contabilizados entre abril y junio del año pasado.

"CUENTAS TRUMP"

Tras el anuncio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció al magnate sudafricano "su increíble generosidad al regalar acciones de SpaceX a millones de niños estadounidenses", aunque aseguró que esta iniciativa se concretará "a través de las "Cuentas Trump".

"Esto es exactamente lo que imaginamos al crear las 'Cuentas Trump': unir al gran sector privado, a Elon y a muchos otros, para invertir en nuestros niños, con diferencia nuestro activo más grande e importante, y dar a cada niño estadounidense una parte del 'sueño americano'", ha manifestado en redes.

Las llamadas 'Cuentas Trump' corresponden a un programa federal de ahorro e inversión destinado a menores estadounidenses que, puesto en marcha el pasado mes de julio, contempla un depósito inicial de 1.000 dólares financiado por el Tesoro de Estados Unidos para los bebés nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028. El dinero se invertirá en fondos seleccionados y, según las condiciones del programa, podrá retirarse cuando el beneficiario cumpla 18 años.

El programa contempla, además del aporte inicial del Gobierno, contribuciones voluntarias anuales de los padres de hasta 5.000 dólares, con el objetivo de incrementar los ahorros destinados al futuro de sus hijos.

En cambio, los menores nacidos antes del 1 de enero de 2025 no recibirán el aporte gubernamental de 1.000 dólares, aunque sus padres podrán abrirles una cuenta y realizar aportaciones voluntarias anuales.

Dado que Musk no ha mencionado ninguna relación entre su promesa y las 'Cuentas Trump', todavía queda por aclarar si la iniciativa se llevará a cabo bajo el mecanismo señalado por el mandatario estadounidense y, en ese caso, qué menores podrán beneficiarse de la entrega de acciones.

PURANOTICIA