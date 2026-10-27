Elecciones en Israel: Primeros sondeos muestran al bloque de Eisenkot apenas por arriba de Netanyahu

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, enfrenta una ajustada votación contra Gadi Eisenkot, quien encabeza la oposición.

Las principales encuestas a boca de urna de las cadenas israelíes indican que el bloque del exmilitar se ha convertido en la fuerza más votada en las elecciones, justo por delante de la coalición gobernante, pero muy lejos de alcanzar la mayoría.

Estas elecciones, las primeras desde los ataques liderados por Hamás contra Israel y las guerras que les siguieron, son vistas como un referéndum sobre Netanyahu.

Las urnas cerrarán a las 22:00 hora local, aunque el Comité Electoral indicó que cualquier persona que esté haciendo cola a esa hora podrá ejercer su derecho al voto.

El partido Likud, liderado por Benjamin Netanyahu, afirmó en un comunicado que había solicitado al Comité Electoral Central una ampliación del horario de votación más allá de la hora prevista para el cierre. Sin embargo, la comisión rechazó la solicitud, señalando que "la amplia participación a nivel nacional en todos los segmentos de la sociedad refleja un fuerte compromiso popular con el proceso democrático y no se observó ningún motivo para extender el horario de votación".

A las 22:00 horas, los canales de televisión israelíes publicarán las encuestas a pie de urna, que ofrecerán una primera indicación del resultado, aunque este podría diferir significativamente del conteo final.