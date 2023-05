El profesor que fue llamado "loco y alarmista" por sus advertencias sobre la IA y que ha acertado en sus predicciones

La esposa del hombre sostiene que el contacto con el programa lo llevó a quitarse la vida, y para el gobierno belga, el caso es "un precedente que debe tomarse en serio" y "el peligro del uso [de la inteligencia artificial] es una realidad que debe ser considerada".

" Creo que estos sistemas pueden ser muy destructivos . Y parte de la razón del potencial de destrucción es que no son confiables. Estos programas pueden inventar algo y decirle [al usuario] que es un hecho. Y también pueden ser usados por personas para ese fin", dice Marcus.

"Los sistemas de inteligencia artificial que tenemos ahora no están bien controlados. Todavía no es una situación terrible, pero la gente les está dando cada vez más poder. Y no sabemos qué pueden hacer esos sistemas en una situación determinada".