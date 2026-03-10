El petróleo se desploma más de 5% tras señales de fin del conflicto con Irán

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, caía algo más de un 5% en torno a las 7.40 horas, antes de la apertura de las Bolsas en Europa, situándose por encima de los 93 dólares por barril, lejos de los 118 dólares que tocó este lunes.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, cedía también más de un 5%, hasta los 89,80 dólares.

La caída del precio del crudo, que sigue por encima de los 72 dólares de antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel, se produce después de que el presidente Donald Trump haya asegurado que la ofensiva contra el país centroasiático está "prácticamente terminada".

"Creo que la guerra está prácticamente terminada", afirmó en una entrevista telefónica concedida a la cadena de televisión CBS, porque que "no les queda nada, no les queda nada en el sentido militar". "Se va a terminar muy rápido", subrayó.

Trump también ha advertido a Irán de que si emprende cualquier acción que interrumpa el transporte de crudo en el estrecho de Ormuz, las fuerzas estadounidenses "lo golpearán 20 veces más fuerte que hasta ahora".

BOLSAS AL ALZA

En este contexto, las bolsas europeas apuntan a subidas en la apertura de este martes, superiores al 1%.

El Ibex 35 cerró este lunes con un retroceso del 0,86%, frenando las pérdidas de más del 3% que había registrado en la apertura. Así, el selectivo nacional se situó en los 16.928 enteros, por debajo de la cuota de los 17.000 que logró mantener la semana previa.

Al cierre del Ibex de este lunes, el petróleo Brent cotizaba en los 100 dólares después de rozar, durante las primeras horas de ayer, los precios del inicio de la guerra de Ucrania en 2022.

El estrecho de Ormuz es la principal ruta de transporte de petróleo y gas del mundo. Por el estrecho transita alrededor de uno de cada cinco barriles de petróleo, y cualquier interrupción en esta vía tiene un impacto inmediato sobre la economía mundial, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés).

Tras el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán, el estrecho de Ormuz se encuentra en el centro de atención de la economía global, y reaparece la pregunta de qué ocurrirá si su cierre --que no es oficial-- se prolonga en el tiempo.

El flujo de petróleo a través de este estrecho promedió 20 millones de barriles diarios en 2024, aproximadamente el 20% del consumo mundial de líquidos petrolíferos, según EIA.

