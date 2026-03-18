El peligro que enfrenta Netanyahu: Que la guerra no logre el cambio de régimen en Irán que lleva décadas anhelando

Un cambio de régimen en Irán privaría a muchos de los enemigos regionales de Israel (como Hezbolá en Líbano o Hamás en Gaza) de la financiación, el entrenamiento y las armas iraníes, lo que podría transformar la seguridad de Israel.

Pero tras matar al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en un ataque aéreo, y hacer repetidos llamados al pueblo iraní para que aprovechara este momento para levantarse, Netanyahu ha dado a entender ahora que la guerra podría terminar con el régimen aún en pie .

El pasado 12 de marzo, en su primera rueda de prensa desde que comenzó la guerra, les dijo a los israelíes que la campaña de bombardeos ya cambió el equilibrio de poder en Medio Oriente a favor de Israel.

"Ya podemos afirmar con certeza: este ya no es el mismo Irán, este ya no es el mismo Medio Oriente, y este no es el mismo Israel", señaló.

Algunos en Israel interpretarán esto como una señal de que se le está pidiendo al país que ponga fin a la guerra, en un contexto en el que la espiral del alza de los precios del petróleo está presionando al gobierno de EE.UU. para que termine el conflicto.

El apoyo israelí a esta guerra se basaba, en parte, en la idea de que acabaría con las repetidas campañas contra Irán y sus fuerzas aliadas en toda la región.

Tras la última guerra contra Irán en junio de 2025, el primer ministro de Israel proclamó una "victoria histórica" que "perduraría durante generaciones", afirmando que había "eliminado dos amenazas existenciales": las armas nucleares de Irán, cuya búsqueda Teherán ha negado, y sus misiles balísticos.

Apenas ocho meses después, Israel volvió a la guerra -dijo Netanyahu- porque Irán estaba reconstruyendo rápidamente su programa de misiles y planeaba trasladarlo, junto con su programa nuclear, a las profundidades del subsuelo.

¿HABRÁ PRÓXIMA VEZ?

La pregunta a la que se enfrenta ahora Netanyahu es: sin un cambio de régimen en Teherán, ¿cuánto tiempo pasará hasta la próxima ofensiva?

Fuentes militares afirman que los daños causados a los programas armamentísticos de Irán esta vez son mucho más graves que en ocasiones anteriores, ya que se han atacado las instalaciones de producción y sus mandos, además de los arsenales de misiles y los lanzadores.

"Parte de ello es permanente y parte es semipermanente", explicó el teniente coronel Nadav Shoshani, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel y dijo que el objetivo militar es la eliminación de amenazas "durante un período prolongado".

El general de división Yaakov Amidror, exasesor de seguridad nacional israelí y miembro destacado del Instituto de Estrategia y Seguridad de Jerusalén, apunta que, incluso sin que los iraníes salgan a las calles, Israel puede alcanzar sus objetivos fundamentales dejando al régimen demasiado débil como para suponer una amenaza.