El pánico en China que llevó a la fuga masiva de trabajadores en una de las mayores fábricas de Apple del mundo

La BBC habló con trabajadores que describieron una situación de necesidad urgente de escapar por su propia seguridad. Quizás no fue racional, pero algunos dicen que temían por sus vidas.

No ayudó que sus jefes inmediatos en Foxconn dijeran que no había infecciones de Covid en la fábrica, mientras la compañía le decía a los medios que no había contagios "sintomáticos".