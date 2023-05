El padre que se reencontró con sus hijas 4 años después de ser separados por las autoridades migratorias de EE.UU.

Durante un mes, Martínez preguntó una y otra vez a los agentes estadounidenses cuándo podría volver a ver a sus hijas. Nunca obtuvo respuestas.

"Me llamaban y decían 'Papi, papi, ¿por qué no has vuelto?'. Y tuve que decirles que me deportaron", le dijo Martínez a la BBC. "Fue muy duro".

Un regreso agridulce

Para Martínez, el viaje para reencontrarse con sus hijas, que ahora tienen 14, 16 y 18 años, ha resultado agridulce.

"Estaba contento por saber que podía estar allá y que al menos podía empezar a ayudarlas desde el momento en que llegara, pero también fue muy doloroso por todo lo que sufrimos", afirma.

Para sus hijas, la noticia de que volverían a ver a su padre les daba alegría pura e incontenible, según su exabogada, Anilu Chadwick.