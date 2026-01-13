El mensaje del primer ministro de Groenlandia ante la presión de Trump: "Elegimos a Dinamarca por encima de EE.UU."

A pesar de ser el territorio con menor densidad de población, la ubicación de Groenlandia entre América del Norte y el Ártico convierte a la isla en un lugar estratégico para los sistemas de alerta temprana en caso de ataques con misiles y para la vigilancia de embarcaciones en la región.

Trump ha afirmado repetidamente que Groenlandia es vital para la seguridad nacional de Estados Unidos, alegando sin pruebas que está "llena de barcos rusos y chinos por todas partes" .

Estados Unidos ya cuenta con más de 100 militares permanentemente estacionados en su base de Pituffik, en el extremo noroeste de Groenlandia, una instalación que está activa desde la Segunda Guerra Mundial.

Según los acuerdos existentes con Dinamarca, Estados Unidos tiene la potestad de desplegar tantas tropas como desee en Groenlandia.

Pero Trump declaró a los periodistas en Washington la semana pasada que un acuerdo de arrendamiento no es suficiente: Estados Unidos "tiene que ser propietario" y "la OTAN tiene que entenderlo".

En la rueda de prensa de este martes en Copenhague, la capital danesa, Frederiksen no se anduvo con rodeos al condenar la "presión completamente inaceptable de nuestro aliado más cercano".

Advirtió que "hay muchos indicios de que la parte más difícil está por venir".

El primer ministro groenlandés admitió que se enfrentan a una posible "crisis geopolítica", pero subrayó que la postura de la isla es clara:

"Si tenemos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca aquí y ahora, elegimos a Dinamarca".

Y añadió: "Una cosa debe quedar clara para todos: Groenlandia no quiere ser propiedad de Estados Unidos. Groenlandia no quiere ser gobernada por Estados Unidos. Groenlandia no quiere formar parte de Estados Unidos".