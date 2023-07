El martirio del turista español encarcelado en temida prisión de Irán y que ha sido acusado de espionaje

Un grupo de hackers que se hacen llamar Edalat-e Ali (Justicia de Ali) publicó en agosto de 2021 videos con imágenes de vigilancia filtradas desde prisión de Evin que mostraban a los guardias golpeando o maltratando a reclusos.

"Desde que me sacaron de la prisión Evin no he podido dormir sin pastillas. Es terrible. La soledad nunca te abandona, ni siquiera después de que te pongan en 'libertad'", describió un exrecluso, que estuvo en confinamiento solitario a la organización Human Rights Watch.