El joven ejecutado en Irán al que solo le dieron 15 minutos para defenderse de la pena de muerte

Karami también contó a su familia que los agentes de seguridad le habían "tocado los genitales todos los días y amenazado con violarlo" durante los interrogatorios, según su relato.

El padre de Karami explicó a "Etemad" que había intentado comunicarse con el abogado designado por el Estado varias veces, pero que no había obtenido respuesta .

"Mohammad me llamó tres veces desde la prisión y me pidió que lo representara. Sus padres también me instaron a que representara a su hijo", confirmó Aghasi.