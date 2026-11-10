El Hierro, la isla de 12 mil habitantes en España a la que han llegado 8 mil migrantes en las últimas 5 semanas

Las autoridades declararon el estado de emergencia y solicitaron más medios humanos y materiales del gobierno central.
Grupos de migrantes siguen intentando realizar la peligrosa travesía atlántica desde África occidental hacia las Islas Canarias (España), una ruta en la que han perdido la vida miles de personas en los últimos años.
Y una isla pequeña con poco más de 30 camas de hospital pide refuerzos para atender las llegadas.
En las últimas cinco semanas, El Hierro ha recibido 8.000 migrantes, lo que intensifica la presión sobre los servicios sanitarios y de acogida.
El presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, le dijo a la agencia Reuters que la situación en el territorio insular de unos 11.400 habitantes es "absolutamente insostenible".
Las autoridades declararon el estado de emergencia y solicitaron más medios humanos y materiales del gobierno central.
"El Hierro es una isla pequeña que entiende lo que es la migración. Somos muy solidarios", le dice a BBC Mundo Alpidio Armas, presidente del consejo de gobierno de la isla.
"En la década de los 50 y 60 a nosotros nos tocó marchar a Venezuela. Y lo hicimos desde el mismo puerto de La Restinga al que hoy llegan cayucos y pateras", agrega.
Solo desde principios de noviembre, más de 3.300 personas han llegado a la isla a bordo de unas 30 embarcaciones, según informaron las autoridades locales.
Esto equivale a casi un tercio de la población de la isla, uno de los principales puntos de entrada a Europa para los migrantes del África occidental.
"Nunca hemos estado en contra de la migración. Pedimos que se tenga en cuenta que, con tantas pateras en el agua, a los barcos les cuesta poder salir y entrar en el muelle para ir a faenar", explicó en declaraciones a Europa Press la presidenta de la Asociación de Vecinos de La Restinga, Loly Hernández.
"No hay espacio y esto es lo que ha provocado que El Hierro ahora mismo esté en una situación límite. Estamos colapsados", expone.
Armas agrega que, pese a la situación, siguen llegando pateras cada día.
Esta oleada de migrantes se acerca a los niveles récord registrados en 2024, señaló por su parte el presidente canario, quien añadió que, en algunos días, el ritmo actual es incluso superior.
Este aumento en el tránsito de la ruta se debe a la condición de las corrientes y el tiempo. Durante los meses de otoño, las condiciones del mar son más tranquilas y favorables. Aun así, el peligro persiste.
Y, si bien la isla de El Hierro se encuentra desbordada por la situación actual, Armas quiere presupuesto y profesores para formar a migrantes y que puedan integrarse allí.
"Queremos que se queden. Son trabajadores que necesitamos. Para la construcción, para la hostelería, para la agricultura, la ganadería o la pesca, nos vendría estupendo", cierra Armas.
(Imagen: EPA)
PURANOTICIA // BBC MUNDO