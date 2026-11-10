El Hierro, la isla de 12 mil habitantes en España a la que han llegado 8 mil migrantes en las últimas 5 semanas

Grupos de migrantes siguen intentando realizar la peligrosa travesía atlántica desde África occidental hacia las Islas Canarias (España), una ruta en la que han perdido la vida miles de personas en los últimos años.

Y una isla pequeña con poco más de 30 camas de hospital pide refuerzos para atender las llegadas.

En las últimas cinco semanas, El Hierro ha recibido 8.000 migrantes, lo que intensifica la presión sobre los servicios sanitarios y de acogida.

El presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, le dijo a la agencia Reuters que la situación en el territorio insular de unos 11.400 habitantes es "absolutamente insostenible".

Las autoridades declararon el estado de emergencia y solicitaron más medios humanos y materiales del gobierno central.

"El Hierro es una isla pequeña que entiende lo que es la migración. Somos muy solidarios", le dice a BBC Mundo Alpidio Armas, presidente del consejo de gobierno de la isla.

"En la década de los 50 y 60 a nosotros nos tocó marchar a Venezuela. Y lo hicimos desde el mismo puerto de La Restinga al que hoy llegan cayucos y pateras", agrega.

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