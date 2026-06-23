El gigante tecnológico Oracle despide a 21.000 empleados en su apuesta por la Inteligencia Artificial

Más de 100.000 trabajadores del sector tecnológico fueron despedidos el año pasado, según estimaciones de empresas de seguimiento del empleo.

Oracle realizó recortes de empleos "significativos" en abril, según empleados de alto nivel que hicieron comentarios de manera online, pero el alcance total de los despidos no se reveló hasta que se presentó su informe anual.

La firma dijo que los recortes han llevado a alrededor de US$1.800 millones en indemnizaciones por despido y otros gastos de reestructuración en el último año.

La cifra es significativamente superior a los US$374 millones que la empresa destinó a costos de reestructuración en el año fiscal anterior.

Oracle afirmó que sus esfuerzos de reestructuración "pueden resultar disruptivos".

La empresa advirtió que la reorganización puede provocar una escasez de trabajadores cualificados en determinados puestos, lo que derivaría en una pérdida de productividad capaz de afectar sus ganancias.

"A medida que crecen nuestros negocios de computación en la nube e inteligencia artificial, seguiremos balanceando nuestros recursos y reestructurando nuestros equipos de desarrollo para asegurarnos de contar con las personas adecuadas que puedan ofrecer los mejores productos de nube e IA a nuestros clientes en todo el mundo", le dijo la compañía a la BBC.

LA CARRERA DE LA IA

Oracle ha estado inmersa en una carrera para desplegar centros de datos destinados a gigantes de la IA como OpenAI y Meta.

La BBC informó anteriormente que Oracle planeaba invertir al menos US$50.000 millones en infraestructura este año.

La empresa fue cofundada por Larry Ellison, una de las personas más ricas del mundo, quien también ocupa el cargo de director de tecnología de Oracle.