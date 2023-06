El escándalo de explotación sexual de menores que hundió a un importante senador oficialista y sacude a Uruguay

En uno de ellos, la víctima recuerda que cuando conoció a Penadés le dijo ser menor de edad, pero éste le respondió: "Si hay pelitos no hay delito".

Las consecuencias

"No me arrepiento de nada porque no cometí ningún delito", dijo Penadés sucintamente a la prensa luego de declarar en la Fiscalía el mes pasado, aún protegido por sus fueros legislativos.

Penadés ha rechazado las denuncias en su contra.

Antes, cuando surgía el escándalo, manifestó orgullo por su "orientación sexual" y negó que por ella puedan acusarlo de pedófilo.

Papasso ha dicho que denunció a Penadés este año porque recordó sus encuentros con él cuando el senador criticó una protesta suya por la visita a Montevideo del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que terminó con ella detenida y condenada por atentado tras escupir a una funcionaria municipal.

Penadés también renunció al Partido Nacional y algunos opositores advierten que, con su caída, el gobierno ha perdido a un interlocutor clave.

"Curiosamente, Penadés en el Senado era el mejor representante del gobierno, con el cual se podía mantener un diálogo de altura", dijo el expresidente José "Pepe" Mujica y evitó juzgar el caso.