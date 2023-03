El emblemático caso de Beatriz, la mujer a la que El Salvador le prohibió el aborto pese a que el embarazo era inviable

"Este es el primer caso que de manera específica trata la problemática de prohibición del aborto en la Corte como una violación de derechos", dijo a BBC Mundo Morena Herrera, una de las activistas más reconocidas en El Salvador por su lucha contra la prohibición del aborto.

"He decidido, para que no quede ninguna duda, no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida (desde el momento de la concepción)", escribió Bukele en las redes sociales en septiembre de 2021.

PURANOTICIA // BBC MUNDO