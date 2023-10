El corredor India-Europa respaldado por EE.UU. que quiere rivalizar con la Nueva Ruta de la Seda de China

Este año se cumple una década desde que el presidente Xi lanzó la BRI.

"No es revolucionario como la BRI. Es un buen anuncio, pero no miras la propuesta y dices: 'Dios mío, el mundo no puede vivir sin ella'", dijo Khanna a la BBC.

La Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) de China es un proyecto global de construcción de infraestructura.

Puedes ver por qué.

China tiene una ventaja de 10 años con la BRI y las inversiones totales bajo la iniciativa superaron el billón de dólares en julio. Más de 150 países se han unido como socios, lo que, como escribe Luthra, ha ampliado significativamente su alcance geográfico "de una iniciativa regional a una casi global".

El IMEC no es el primer esfuerzo del Occidente desarrollado de utilizar la infraestructura como contrapeso para contener la creciente huella de China.

El G7 y EE.UU. lanzaron una Asociación para la Infraestructura y la Inversión Global en 2022, con el objetivo de movilizar US$600 mil millones en proyectos de infraestructura global para 2027.

La Global Gateway es la versión de la UE de la BRI.

Ninguno de los dos coincide con su escala o ambición. Sin embargo, el hecho de que en los últimos cinco años se haya presenciado un aumento de estos proyectos en respuesta a la iniciativa de China es evidencia de que la BRI ha sido un "multiplicador económico global", dice Khanna.

Algunos analistas advierten que no debería verse al IMEC exclusivamente en oposición a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), sugiriendo que esa perspectiva binaria puede no ser fructífera.

Su formación da un impulso adicional a la tendencia actual de asociaciones transaccionales, donde los países colaboran con múltiples socios simultáneamente.

"Hoy en día, la mayoría de los países tienden a participar en múltiples foros y alianzas", dice Ravinder Kaur, profesor de la Universidad de Copenhague.

"El diablo está en los detalles"

El memorando de entendimiento del IMEC es escaso en detalles, pero se espera un plan de acción en los próximos 60 días. Hasta la fecha, todo lo que ha hecho es trazar la geografía potencial de un corredor.

Hacerlo realidad será enormemente complejo. "Me gustaría que se identifique a las agencias gubernamentales clave que financiarán las inversiones, el capital que cada gobierno asignará y los plazos", dice Khanna.

También será necesario implementar una nueva arquitectura aduanera y comercial para armonizar el papeleo, añade, y pone el ejemplo del ferrocarril transeurasiático a través de Kazajistán, que pasa por 30 países.

"Ese tránsito es fluido. Sólo se necesitan autorizaciones al principio y al final del viaje. No tenemos esto con IMEC".

Luego están también las obvias complejidades geopolíticas de navegar por los vínculos entre países socios como EE.UU., Israel y Arabia Saudita, que a menudo no están de acuerdo.