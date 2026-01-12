El asombroso descubrimiento de una enorme villa romana enterrada a menos de un metro de la superficie en Gales

Arqueólogos han catalogado como un "asombroso descubrimiento" a la villa romana más grande jamás encontrada en Gales, que tiene el potencial de ser la "Pompeya de Port Talbot (ciudad portuaria en el sur de Gales)".

"Mis ojos casi saltan de sus órbitas" , expresó el director del proyecto, doctor Alex Langlands, después de que las imágenes de un sondeo de radar de penetración subterránea revelaran una "inmensa estructura" en el parque rural de Margam, a unos 3 km de Port Talbot.

La ubicación, en un parque histórico de venados, es importante porque la tierra no ha sido arada ni se ha construido sobre ella, lo que significa que los restos de la villa, que yacen a menos de un metro bajo la superficie, parecen estar bien preservados.

Los participantes del proyecto -la Universidad de Swansea, el consejo de Neath Port Talbot y la iglesia de la Abadía de Margam- indicaron que el descubrimiento ofrece una "información sobre la historia nacional de Gales sin paralelo" .

Los hallazgos del equipo fueron compartidos exclusivamente con BBC News en anticipación del anuncio.

Los estudios geofísicos del parque -una atracción turística popular en Gales- fueron comisionados como parte de un proyecto más amplio que involucra a estudiantes escolares y la comunidad local para aprender más sobre el legado de la región .

El equipo "dio en el blanco" al descubrir las huellas de una villa romana de 572 m² rodeada de fortificaciones.

Langlands, codirector del Centro de Investigación y Capacitación Patrimonial de la Universidad de Swansea, la describió como una construcción "realmente impresionante y prestigiosa", probablemente finamente decorada en el pasado con estatuas y pisos de mosaico.

"Tenemos lo que parece ser una villa de corredor con dos alas y un mirador techado a lo largo del frente", explicó.

"Mide unos 43 metros de largo y parece tener seis cuartos principales (hacia el frente) con dos corredores que conducen a ocho cuartos atrás".

"Es casi definitivo que tenemos a un importante dignatario local que tuvo su hogar aquí", añadió.

"Hubiera sido un lugar muy concurrido; el centro de una gran hacienda agrícola con una cantidad de gente yendo y viniendo".

Como estructura independiente, es la mayor villa jamás descubierta en Gales.

La mayoría de los vestigios romanos encontrados en Gales son campamentos militares y fuertes, mientras que las haciendas grandiosas como esta son menos comunes.

El descubrimiento forzaría a los expertos a "reformular la manera en que pensamos sobre el sur de Gales y el período romano-británico", expresó Langlands.

"Esta parte de Gales no es ninguna zona fronteriza, el confín de un imperio. De hecho aquí había edificios tan sofisticados y de tan alto estatus como los que se encuentran en el corazón agrícola del sur de Inglaterra".