El 90% de los israelíes cree que Irán venció en el conflicto con EE.UU.

Nueve de cada diez israelíes creen que Irán ha salido victorioso de la guerra contra Estados Unidos e Israel, según una encuesta realizada luego de la firma del acuerdo preliminar entre Washington y Teherán, un preacuerdo que comporta importantes ventajas económicas para los iraníes.

Según una encuesta de la Universidad Hebrea, un 92,1% de los consultados sostiene que el acuerdo inicial es un revés para los intereses de Israel y de Estados Unidos, y un 82,9% dice que la campaña militar contra Teherán terminó dañando a largo plazo los intereses de seguridad de Israel.

La figura del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sale bastante perjudicada del sondeo, pues un 72,5% señala que el mandatario miente cuando dice que Israel logró importantes triunfos durante el conflicto.

Y casi un 88% considera que el país no consiguió todos los objetivos que se ha marcado o solo alcanzó algunos de ellos.

Un 56,4% cree que la gestión de Netanyahu en la guerra ha sido un fracaso, y un 48,2% ve como única salida continuar con la operación militar en Líbano, pese al riesgo de que fracasen las conversaciones entre Irán y Estados Unidos y de enfurecer todavía más con ello al Presidente norteamericano, Donald Trump.

La encuesta fue realizada por el Instituto Agam en colaboración con la Universidad Hebrea entre el 17 y el el 20 de junio.

El sondeo incluyó a 3.644 israelíes mayores de 17 años, seleccionados mediante una muestra ponderada para reflejar la composición de la población.

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