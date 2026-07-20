Ejército libanés inicia control de zonas del sur tras acuerdo con Israel

Estados Unidos confirmó este lunes el inicio de las operaciones del Ejército de Líbano para asumir el control de varias localidades del sur del país, en el marco del acuerdo alcanzado en junio entre Líbano e Israel, que contempla la retirada gradual de las fuerzas israelíes de determinadas zonas piloto.

Según informó el Departamento de Estado, las operaciones para la implementación de estas "zonas piloto" ya comenzaron en las localidades de Frun, Srifa y Zautar Al Gharbiya, en cumplimiento del entendimiento alcanzado entre ambos países con la mediación de Washington.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, destacó que este avance responde directamente a las conversaciones sostenidas recientemente entre las partes.

"Este hito es el resultado directo de las conversaciones mantenidas la semana pasada en Roma entre Israel y Líbano. Estados Unidos seguirá colaborando estrechamente con ambas partes para llevar a buen término la aplicación del acuerdo", señaló en un comunicado.

IMPLEMENTACIÓN GRADUAL DEL ACUERDO

Durante los últimos días, representantes de Israel y Líbano han mantenido reuniones para avanzar en la implementación de "todos los aspectos" del acuerdo marco, con el objetivo de alcanzar un entendimiento definitivo entre ambos países.

El plan contempla que la seguridad de las zonas piloto sea asumida de forma gradual por el Ejército libanés, siempre que Israel considere que existen las garantías necesarias para concretar el traspaso.

Asimismo, ambas partes acordaron la creación de un grupo de coordinación militar, el que contará con el apoyo y la participación de Estados Unidos, para supervisar la implementación integral del acuerdo.

CONDICIÓN PARA LA RETIRADA ISRAELÍ

El Departamento de Estado informó además que Washington impulsará el respaldo de sus socios internacionales para apoyar a Beirut en las tareas de reconstrucción y en la reactivación de la economía libanesa.

No obstante, el acuerdo establece que la retirada definitiva del Ejército israelí estará condicionada al desarme efectivo de Hezbolá, requisito considerado clave para completar el proceso.

PURANOTICIA