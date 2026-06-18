Ejército de EE.UU. confirma el fin del bloqueo a los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz

El Ejército estadounidense ratificó el fin del bloqueo a los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz luego de la firma del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto en Medio Oriente.

"Las fuerzas de Estados Unidos han levantado el bloqueo, sobre todo el tráfico marítimo que entra y sale de los puertos y áreas costeras iraníes, de acuerdo con las directrices del Presidente Donald Trump", indicó el Mando Central norteamericano (Centcom) en un comunicado difundido en redes sociales.

El texto detalla que sus fuerzas ya "no obstaculizarán el tránsito de buques hacia o desde los puertos iraníes".

"Todos los esfuerzos para hacer cumplir el bloqueo militar por parte de Estados Unidos han cesado", precisó el comunicado, añadiendo que sus barcos permanecerán en la zona "para asegurar que todos los aspectos del acuerdo se cumplan, obedezcan y estén vigentes".

El arreglo preliminar alcanzado entre Estados Unidos e Irán contempla una tregua de sesenta días.

Ese será el plazo para negociar un acuerdo final que incluya la cuestión nuclear iraní, acompañada de la reapertura sin peajes del paso de Ormuz y la creación de un fondo de reconstrucción de 300 mil millones de dólares.

(Imagen referencial: Europa Press/Contacto/Iranian Army Office)

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