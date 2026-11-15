Eisenkot rechaza propuesta de Netanyahu para formar un Gobierno de unidad

El primer ministro en funciones de Israel, Benjamin Netanyahu, ha instado este sábado al líder opositor y encargado de intentar ensamblar el nuevo Ejecutivo, Gadi Eisenkot, a unir fuerzas para formar un "Gobierno de unidad nacional" capaz de afrontar los "enormes desafíos" de seguridad del país tras la reunión mantenida entre ambos el pasado jueves.

"Gadi, en lugar de intentar formar un gobierno inestable y peligroso que no podrá hacer frente a los enormes retos de seguridad a los que nos enfrentamos (...) formemos un Gobierno de unidad nacional", ha pedido el mandatario israelí en una publicación en sus redes sociales.

Netanyahu ha pedido abiertamente a Eisenkot que sus partidos, Likud y Yashar respectivamente, unan fuerzas y que el antiguo jefe del Ejército no "intente formar un gobierno inestable y peligroso" con las listas árabe-israelíes, de modo que juntos puedan "garantizar la seguridad de Israel durante muchos años".

"Debemos eliminar de una vez por todas esta amenaza existencial que se cierne sobre nosotros (...) Un gobierno de unidad nacional sí podrá lograr garantizar la seguridad de Israel durante muchos años", ha asegurado.

Estas declaraciones ponen de manifiesto la voluntad del primer ministro de continuar con su ofensiva contra Irán, a los que acusa de "volver a actuar para reactivar su programa nuclear" contra Tel Aviv. De este modo, para Netanyahu la clave está en una coalición que "aleje el peligro de una destrucción inmediata" de Israel a manos de Teherán.

"La respuesta que se impone ante quienes se marcharon deliberadamente es formar el Gobierno de la Esperanza: el Gobierno de la Unidad Nacional", ha rematado.

EISENKOT NO SE DEJA "ENGAÑAR" E INCIDE EN LA SALIDA DE NETANYAHU Y LOS "EXTREMISTAS" DEL GOBIERNO

Por su parte, Eisenkot ha tachado de "farsa" la declaración de Netanyahu y asegura que "sus trucos no le engañarán" ni a él ni a los ciudadanos israelíes.

"Netanyahu pide negociaciones después de que ya se hayan fijado, afirma que quiere unidad, pero menosprecia el acto solemne en la Knesset y divide e incita como si no hubiera un mañana", ha resaltado en un comunicado en redes.

El encargado de formar un nuevo gobierno ha asegurado que el primer ministro es "consciente de su derrota en las elecciones" y que por ello "se encuentra en una batalla defensiva cuyo objetivo es poner trabas a la formación de uno nuevo".

"Para que quede claro, incluso Netanyahu sabe que las condiciones para unirse a un gobierno encabezado por mí son el reconocimiento de los principios que he esbozado y la ruptura con los extremistas", ha recalcado.

Netanyahu y Eisenkot se reunieron este jueves en una cita en la que pactaron informarse el uno al otro de la "situación de seguridad" del país. Pese al encargo presidencial con el que cuenta el líder opositor, Netanyahu insiste en encabezar un "gobierno de unidad" liderado por su partido, Likud, apelando al respaldo de los partidos ultraortodoxos y de extrema derecha, mientras que el exjefe del Ejército le recrimina ataques y difamaciones contra la población árabe.

PURANOTICIA