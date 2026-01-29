EE.UU. reanudará los vuelos comerciales con Venezuela seis años después de que fueran suspendidos

El presidente Donald Trump anunció este jueves desde la Casa Blanca la reanudación de los vuelos comerciales Estados Unidos y Venezuela.

"Los ciudadanos estadounidenses podrán viajar a Venezuela muy pronto, y estarán seguros allá. Van a estar seguros. Está bajo muy fuerte control", afirmó luego de informar que sostuvo una conversación telefónica con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, con quien reiteró sostiene relaciones "muy buenas" y "muy fuertes".

"Les he dado instrucciones a Sean Duffy (el secretario de Transporte) y a todos los demás involucrados, incluyendo a los militares, de que, si es posible, me gustaría que el espacio aéreo sobre Venezuela quede abierto para el final del día", agregó el mandatario.

Los vuelos directos entre Venezuela y Estados Unidos permanecían suspendidos desde 2019, año en el que se rompieron las relaciones diplomáticas entre los dos países luego de que Donald Trump reconociera a Juan Guaidó como presidente.