EE.UU. reanudará los vuelos comerciales con Venezuela seis años después de que fueran suspendidos

El presidente Donald Trump anunció este jueves desde la Casa Blanca la reanudación de los vuelos comerciales Estados Unidos y Venezuela.
"Los ciudadanos estadounidenses podrán viajar a Venezuela muy pronto, y estarán seguros allá. Van a estar seguros. Está bajo muy fuerte control", afirmó luego de informar que sostuvo una conversación telefónica con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, con quien reiteró sostiene relaciones "muy buenas" y "muy fuertes".
"Les he dado instrucciones a Sean Duffy (el secretario de Transporte) y a todos los demás involucrados, incluyendo a los militares, de que, si es posible, me gustaría que el espacio aéreo sobre Venezuela quede abierto para el final del día", agregó el mandatario.
Los vuelos directos entre Venezuela y Estados Unidos permanecían suspendidos desde 2019, año en el que se rompieron las relaciones diplomáticas entre los dos países luego de que Donald Trump reconociera a Juan Guaidó como presidente.
El gobierno de Estados Unidos argumentó en ese entonces que la inestabilidad política amenazaba la seguridad de los pasajeros y los miembros de la tripulación.
Previo a dicha decisión, las aerolíneas estadounidenses ya habían decidido por su cuenta dejar de volar a Venezuela.
Delta y United lo hicieron en 2017. American Airlines fue la última en volar regularmente entre Miami y Caracas (hasta marzo de 2019).
Compañías venezolanas como Avior Airlines siguieron cubriendo la ruta hasta la prohibición expresa del gobierno estadounidense.
American Airlines informó este jueves en un comunicado estar "lista para comenzar" a volar a Venezuela nuevamente y que está trabajando en estrecha colaboración con las autoridades federales para hacerlo.
"Tenemos una historia de más de 30 años conectando a los venezolanos con los Estados Unidos, y estamos listos para renovar esa increíble relación", dijo Nat Pieper, director comercial de la aerolínea.
Al final de su anuncio, Trump agradeció a la gente y al gobierno de Venezuela. "Realmente están haciendo un buen trabajo", señaló.
