EE.UU. mata a 11 personas tras destruir otras tres narcolanchas en el Pacífico y el Caribe

La Inteligencia estadounidense confirmó que las tres embarcaciones "transitaban por rutas conocidas de narcotráfico" y participaban en ellas.

Martes 17 de febrero de 2026 19:49
El Comando Sur de Estados Unidos anunció la muerte de 11 personas en el marco de una serie de ataques llevados a cabo por sus fuerzas a última hora del lunes contra tres supuestas narcolanchas en aguas del Pacífico y el Caribe.

"Once narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones: cuatro en la primera embarcación en el Pacífico Oriental, cuatro en la segunda embarcación en el Pacífico Oriental y tres en la tercera embarcación en el Caribe", indicó este martes el Mando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Southcom) en redes sociales.

La Inteligencia estadounidense confirmó que las tres embarcaciones "transitaban por rutas conocidas de narcotráfico" y participaban en ellas.

"Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido", especificaron.

Los ataques, coordinados bajo la dirección del comandante del SOUTHCOM, el general Francis Donovan, forman parte de la operación 'Lanza del Sur' iniciada por Washington en septiembre del pasado año presuntamente contra el narcotráfico y que ha causado la muerte de más de un centenar de personas.

